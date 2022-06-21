Перерправу добудували через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий.

Російські окупанти завершили будівництво понтонної переправи у Харківської області.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на фото супутника Planet Labs від 19 червня.

ЇЇ звели через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий і тепер можуть використовувати: вона побудована поруч зі зруйнованим залізничним мостом.

При цьому військові експерти стверджують, що активні будівельні та монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами вже відведена на безпечну відстань. Вона має стати альтернативою залізничному мосту, який зараз не придатний для перевезення вантажів.

Як повідомляють журналісти, процес зведення понтонної переправи супутник зафіксував ще 3 червня: її почали будувати орієнтовно 30 або 31 травня.

Також раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що в цьому регіоні російська армія "посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно воїни Сил спеціальних операцій України показали, як знищили ворожу понтонну переправу на Луганщині.

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