В результаті удару є один поранений.

Одна з російських балістичних ракет, випущених по Харкову 20 червня, вдарила по об'єкту Харківського метрополітену.

Про це розповів начальник Головного управління поліції Харківської області Володимир Тимошко, передає "Суспільне".

"Було завдано удару по інфраструктурі Харківського метрополітену. Зокрема, за місцем розташування поїздів метрополітену. В результаті чого було пошкоджено як мінімум три поїзди, які обслуговують Харківський метрополітен", - повідомив він.

Також в результаті удару є один поранений.

"Це середній ступінь тяжкості, будемо сподіватися, що загрози для життя не буде", - розповів Тимошко.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області за минулу добу, 20 червня, через обстріли російськими окупантами загинули три людини, а семеро отримали поранення. Протягом доби окупанти обстрілювали Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова. У Салтівському районі зазнало обстрілу транспортне підприємство - виникла пожежа, поранений працівник.

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