На сьогодні поліцейську присутність у Херсонській області поновлено у 57 населених пунктах.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко не виключає, що стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області можуть тривати щонайменше кілька тижнів.

Відповідаючи в ефірі телемарафону на запитання, скільки потрібно часу на "зачистку" Херсона, він сказав, що терміни проведення стабілізаційних заходів залежатимуть "від кількості громадян, які залишалися на деокупованих територіях, і масиву тієї інформації, яку ми будемо отримувати з різних джерел".

Клименко також розповів, що відсьогодні 500 поліцейських розпочали роботу на деокупованій території Херсонщини. За два-три дні цей контингент планується збільшити до двох тисяч. "На сьогоднішній день поліцейську присутність ми поновили у 57 населених пунктах, в яких проживає близько 11 тисяч наших громадян", - додав він.

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Очільник поліції також зазначив, що на території Херсонщини поліцією зафіксовано вже 400 воєнних злочинів російських окупантів.

Він також розповів, що наразі вибухотехніками було оглянуто вже 210 га деокупованої території області і вилучено 1 тис. 800 вибухонебезпечних предметів. Загалом же на розмінування, наголосив Клименко, потрібно буде не один місяць, а подекуди – і роки.

Звільнення Херсона - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині. За словами командувача окупаційними військами в Україні Сергія Суровікіна, основною причиною втечі своєї армії є проблеми з постачанням.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

За даними Генштабу ЗСУ, 10 листопада українські захисники звільнили ще 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Сьогодні, 11 листопада, у Херсон зайшли підрозділи ЗСУ. Цей обласний центр був окупований в перші дні повномасштабної війни. Тим часом у соціальних мережах активно поширювалися фото й відео, на яких можна побачити жителів Херсона із прапорами України та українських військових на вулицях міста.

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