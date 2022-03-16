Українська артилерія знищила командний пункт РФ на Київщині / скриншот
Українські артилеристи успішно завдали ударів по командному пункту російських окупантів у Київській області.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний.
"На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ", - зазначив Залужний.
На відео, знятому з дрона, видно кілька точних ударів українських артилеристів по командному пункту загарбників.
Нагадаємо, що протитанкісти 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького показали процес знищення ворожого танка.