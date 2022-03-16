Успішну атаку українські захисники здійснили на Київщині.

Українські артилеристи успішно завдали ударів по командному пункту російських окупантів у Київській області.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний.

"На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ", - зазначив Залужний.

На відео, знятому з дрона, видно кілька точних ударів українських артилеристів по командному пункту загарбників.

Нагадаємо, що протитанкісти 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького показали процес знищення ворожого танка.

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