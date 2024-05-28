На відео продемонстровано російську газову гранату РГ-ВО.

РосЗМІ злили докази застосування російськими військами хімічної зброї проти ЗСУ на фронті. Як звернув увагу тг-канал Astra, журналіст російського інформагентства RT Андрій Філатов показав, як російські війська "викурювали" українського кулеметника з позиції в районі Авдіївки.

Відео, на якому Філатов зізнався у використанні ЗС РФ хімічної зброї - газових гранат, опублікував офіційний телеграм-канал RT.

"Тут видно протигаз, який висів у кулеметника. Цинки з під патронів. Тут ось газова граната, яку скинули ми", - говорить Філатов у своєму репортажі.

Як зазначає Astra, Філатов показав, імовірно, російську газову гранату РГ-ВО (ручна граната - речовина отруйна).

Як зазначали в ЗСУ, у РГ-ВО міститься отруйний газ хлорацетофенон. Цей газ перебуває в 1 списку Конвенції про хімічну зброю (КЗХЗ). Симптоми отруєння хлорацетофеноном це рясна блювота і сльозовиділення, а також подразнення шкіри.

За словами Філатова, українська позиція була взята російськими військами 1 грудня 2023 року. У пості RT зазначається, що "раніше публікувати ці кадри було не можна з міркувань безпеки". При цьому вперше про використання гранат РГ-ВО російською армією Україна повідомила того самого місяця.

Росія застосовує хімзброю на фронті

Нещодавно Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти російських організацій, пов'язаних із програмами зі створення хімзброї. У заяві йдеться, що війська РФ застосовують проти українських солдатів задушливий агент хлорпікрин.

У відповідь на це звинувачення прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "як завжди, такі звинувачення звучать абсолютно голослівно і нічим не підкріплені".

Як заявила помічниця директора "Європейського центру" в американському аналітичному центрі Atlantic Council Емма Нікс, якщо світ не дасть рішучої жорсткої відповіді на це, Росія перейде до масштабнішого і смертоноснішого застосування хімічної зброї.

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