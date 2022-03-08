Глава держави відзначив, що усі, хто віддавав накази і стріляв - є воєнними злочинцями.

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи вважає президента Російської Федерації Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу ABC, стенограма якого є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, у президента запитали, чи вважає він президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.

"Я вважаю що всі люди, які прийшли на нашу землі, всі, хто віддавали накази, всі солдати, які стріляли – вони всі воєнні злочинці", - заявив глава держави.

Також у нього запитали, чи вважаєте він, що Путін навмисно атакує цивільних людей.

"Немає значення, результат один - вмирають люди, атакуються школи, садки, університети, гуртожитки, бездумне бомбардування атомної станції, що могло б призвести до зникнення Європи. Щодня, щогодини одне й теж - вмирають люди", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент підтвердив, що йому пропонували країни Заходу допомогу, аби вибратися з України живим.

"Так мені пропонували. Було багато інформації, декілька груп спецназу були направлені, щоб вбити мене та мою сім’ю. Я сказав ні, як я можу зробити це, я громадянин моєї країни і я обраний президент цим народом", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, аби хотів, щоб війна завершилася для України з щасливим кінцем.

"Я б хотів, щоб кінець був таким як у вас в американських фільмах. Хеппі енд для нашої країни", - заявив Зеленський.

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