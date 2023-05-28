За словами керівника прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, в росіян з ракетами досить скрутно, вони намагаються їх економити.

Ймовірно, що російські загарбники вночі за допомогою масштабного застосування "шахедів" намагались помітити напрям наступних атак.

Як розповіла в ефірі телемарафону керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона додала, що використання такої кількості баражуючих боєприпасів пов’язане з поставкою їхньої нової партії.

"З ракетами в них досить скрутно, вони намагаються їх економити. Якщо аналізувати попередні атаки, то там вони були використані досить результативно і потужно в сенсі кількості. Але те, що вони ракетоносії завели перед цією атакою в Чорному морі в пункти базування, говорить про те, що з ракетами в них поки що скрутно. Але цілком ймовірно, що саме шахедами намагались помітити для себе напрям для наступних атак", – повідомила Гуменюк.

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Вона нагадала, що росіяни продовжують вишукувати українські системи ППО і планують їхнє ураження.

"Крім того, за допомогою шахедів вони намагалися для себе скласти мапу розташування об’єктів, які можуть бути уражені наступною атакою. Тому що перед цим ми фіксували досить велику активність безпілотних розвідників. І на нашому напрямку їх було знищено сім за попередню добу. Це говорить про те, що ворог намагався максимально з’ясувати ефективний маршрут і майбутні цілі ураження", – зазначила Гуменюк.

Нічна атака Дронів на Україну

У ніч з 27 на 28 травня російські окупанти запустили по Україні 54 дрони Shahed-136/131 з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Ця кількість є рекордною.

Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України в центральних регіонах, зокрема на Київську область. В результаті в повітряному просторі Києва, за попередніми даними, Сили ППО знищили понад 40 дронів-камікадзе.

Руйнування внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників і жертви серед людей фіксували в різних районах столиці.

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