Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає зменшення в подальшому парку військової авіації України, порівняно з довоєнним часом.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи не планується оголошення додаткового набору пілотів, оскільки тепер і Норвегія долучиться до ще двох країн, які мають надати Україні літаки F-16, тож парк повітряних суден збільшиться.
"Я б навіть сказав, що порівняно з тією технікою, що у нас була на озброєнні ще до війни, я б сказав навпаки, що парк у нас буде, мабуть таки, зменшуватись. Тому що ми робимо сьогодні ставку, так би мовити, на високотехнологічну, високоточну зброю, якісну, сучасну. Тобто на літаки західного зразка, такі як F-16 чи інші типи, які будуть багатоцільовими", - зазначив Ігнат.
Він додав, що у Повітряних сил на озброєнні наразі є чотири основні типи тактичної авіації, які планується замінити на один або, можливо, на два типи. І вони виконуватимуть різні функції: працюватимуть і як винищувачі, і як ударна авіація.
"Тому з пілотами, зрештою, тут не так все просто. Оголосити набір, пройти курси - цього недостатньо. Пілоти навчаються п'ять років у профільному виші Повітряних сил - Харківський національний університет імені Івана Кожедуба, який сьогодні працює, функціонує", - розповів речник.
Водночас він зауважив, що на базі у Харкові навчання довелося призупинити, але курсантів, як і авіацію, було розосереджено по території України. За словами Ігната, деякі випускники вже навчаються у Великій Британії та проходять базову підготовку.
"Саме тому процес невпинний. І хто хоче дійсно хоче ставати пілотом, хто зараз вже виголосить таке бажання, у шкільному віці чи в якомусь іншому виші, то це вже потенційний кандидат на західний літак, тому що зрозуміло, що ми будемо отримувати цю техніку і потихеньку виводити зі складу Повітряних сил старі радянські літаки", - сказав він.
Українська авіація
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив надання Україні західних винищувачів F-16. Наразі ведеться обговорення, як та коли це станеться.
Так, Норвегія стала третьою країною після Нідерландів і Данії, яка передасть Україні F-16. Раніше стало відомо, що Данія передасть Україні 19 винищувачів, а Нідерланди - 42.
Вчора Пентагон офіційно підтвердив, що США навчатимуть українців на F-16.