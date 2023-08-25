Він пояснив, що Україна робить ставку на якісну та сучасну високоточну зброю, та потихеньку виводитиме зі складу Повітряних сил старі радянські літаки.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає зменшення в подальшому парку військової авіації України, порівняно з довоєнним часом.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи не планується оголошення додаткового набору пілотів, оскільки тепер і Норвегія долучиться до ще двох країн, які мають надати Україні літаки F-16, тож парк повітряних суден збільшиться.

"Я б навіть сказав, що порівняно з тією технікою, що у нас була на озброєнні ще до війни, я б сказав навпаки, що парк у нас буде, мабуть таки, зменшуватись. Тому що ми робимо сьогодні ставку, так би мовити, на високотехнологічну, високоточну зброю, якісну, сучасну. Тобто на літаки західного зразка, такі як F-16 чи інші типи, які будуть багатоцільовими", - зазначив Ігнат.

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Він додав, що у Повітряних сил на озброєнні наразі є чотири основні типи тактичної авіації, які планується замінити на один або, можливо, на два типи. І вони виконуватимуть різні функції: працюватимуть і як винищувачі, і як ударна авіація.

"Тому з пілотами, зрештою, тут не так все просто. Оголосити набір, пройти курси - цього недостатньо. Пілоти навчаються п'ять років у профільному виші Повітряних сил - Харківський національний університет імені Івана Кожедуба, який сьогодні працює, функціонує", - розповів речник.

Водночас він зауважив, що на базі у Харкові навчання довелося призупинити, але курсантів, як і авіацію, було розосереджено по території України. За словами Ігната, деякі випускники вже навчаються у Великій Британії та проходять базову підготовку.

"Саме тому процес невпинний. І хто хоче дійсно хоче ставати пілотом, хто зараз вже виголосить таке бажання, у шкільному віці чи в якомусь іншому виші, то це вже потенційний кандидат на західний літак, тому що зрозуміло, що ми будемо отримувати цю техніку і потихеньку виводити зі складу Повітряних сил старі радянські літаки", - сказав він.

Українська авіація

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив надання Україні західних винищувачів F-16. Наразі ведеться обговорення, як та коли це станеться.

Так, Норвегія стала третьою країною після Нідерландів і Данії, яка передасть Україні F-16. Раніше стало відомо, що Данія передасть Україні 19 винищувачів, а Нідерланди - 42.

Вчора Пентагон офіційно підтвердив, що США навчатимуть українців на F-16.

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