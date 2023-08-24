Навчання розпочнуться у жовтні, у Пентагоні очікують кілька пілотів і десятки супроводжуючих.

У Пентагоні офіційно підтвердили інформацію, раніше розповсюджувану ЗМІ, про те, що Сполучені Штати Америки найближчим часом почнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це на брифінгу в четвер заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

Райдер зазначив, що поки невідомо, скільки українців візьмуть участь у тренуваннях. У Пентагоні очікують кілька пілотів і десятки супроводжуючих. За його словами, кількість пілотів має визначити Україна, а США стануть "ще одним майданчиком для навчання".

За словами речника Пентагону, спочатку пілоти мають пройти курси англійської мови.

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"Після курсів із англійської мови у вересні в жовтні очікується початок навчання льотчиків польотам на F-16 на авіабазі Морріс у Тусоні, штат Аризона", – сказав він.

F-16 для України - що відомо

Раніше про те, що США планують почати навчання українців на F-16 повідомляло видання New York Times, зазначаючи, що рішення має бути оголошене до кінця доби 24 серпня, в День незалежності України.

Раніше стало відомо, що Данія передасть Україні 19 винищувачів, а Нідерланди - 42. Також винищувачі Україні пообіцяла Норвегія, а Португалія заявила, що також навчатиме українських пілотів та інженерів пілотуванню та обслуговуванню F-16.

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