Українські літаки успішно виконують бойові завдання, від чого у ворога "палає", тому він намагається атакувати українські летовища.

На початку червня Україна втратила один літак, тоді як Росія у своїх зведеннях "знищує" по 20 українських літаків щомісяця.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Відповідаючи на запитання щодо захисту від атак російських окупантів літаків F-16 після прибуття їх до України, речник зауважив, що Росія у своїх зведеннях "знищує" на місяць по 20 літаків наших, а то й більше".

"У червні у нас була втрата літака. Це було на початку цього місяця. На жаль, таке трапляється, це війна і теж є втрати. Але це один. У них там вже 20, а то й більше, у їхніх зведеннях", - сказав Ігнат.

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Він додав, що українські літаки сьогодні виконують завдання на десятках оперативних аеродромів.

"І виконують бойові завдання доволі таки успішно. Я думаю, ви всі бачите результати цієї бойової роботи. У ворога, зрозуміло що, "палає". Неодноразово ворог намагався за ті крайні два тижні атакувати летовища: це і Кропивницький, і Дніпро. Буквально ця атака ракетами Х-22 по Дніпру. І Старокостянтинів", - зазначив речник.

Ігнат підкреслив, що ворог намагається знищити надане Україні її партнерами озброєння та літаки, які щодня виконують десятки бойових вильотів.

"Але у Повітряних силах це прекрасно знають, розуміють. Є досвід ведення війни. І літаки, звичайно що, розосереджені, літаки ховають. І вони продовжують виконувати завдання, і жодна російська статистика їх не знищить", - сказав Ігнат.

Він додав, що літаки F-16 працюватимуть в такому самому режимі, тобто виконуватимуть бойові завдання і розміщуватимуться так, як і українська авіація.

"Але вони будуть значно ефективніше бити ворога з повітря", - наголосив речник.

Винищувачі F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, у травні кілька країн погодилися створити "коаліцію винищувачів" і почати навчання українських пілотів на літаках F-16. Для реалізації цього потрібен був дозвіл Сполучених Штатів Америки як країни-виробника винищувачів, і Вашингтон заявив про підтримку цього проекту. У Нідерландах заявили, що навчання пілотів стартує цього літа.

Однак рішення про постачання Україні винищувачів західного виробництва ще не ухвалене. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що літаки нададуть Україні не раніше Нового року. Повітряні сили України заявляли, що розраховують отримати 48 винищувачів F-16.

За даними видання Politico, західні партнери розглядають Румунію як місце для навчання українських пілотів роботі на винищувачах F-16. Самі ж літаки Україна може отримати у 2024 році.