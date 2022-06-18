На Сході України тривають важкі бої.

Збройні Сили України ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма, щоб відвернути війська Російської Федерації від наступальних операцій в напрямку Слов'янська і порушити російські шляхи постачання.

Про це повідомляє американський Інститут з вивчення війни (ISW) у зведенні 17 червня.

За даними аналітиків, українські та російські джерела все частіше повідомляють про можливий контрнаступ українських військ на Ізюм з південно-східної околиці Харкова.

"Ці українські операції, ймовірно, спрямовані на те, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій в напрямку Слов'янська і порушити Російські шляхи постачання", – припускають експерти ISW.

Нагадаємо, як писав УНІАН, 17 червня мер Слов'янська Вадим Лях повідомив, що місто готується до масштабного наступу російської армії, який очікується найближчими днями, а ЗСУ не збираються здавати Слов'янськ ворогам.

Раніше аналітики відзначали, російські війська здійснили безуспішні атаки на північний захід від Слов'янська, що в Краматорському районі Донецької області, і поступово просувалися територією на південний схід від Ізюма на Харківщині. Вони не змогли захопити Долину (на трасі Е40, що веде до Слов'янська) і відійшли на раніше зайняті позиції.

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