Опубліковано два знімки: перший зроблений у березні 2022 року, а другий — у серпні.

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, зроблені поблизу звільненого від російсько-окупаційних військ міста Ізюм Харківської області. На них зафіксоване масове поховання.

Про це повідомляє компанія у Twitter.

"Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм", - зазначили в компанії.

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Так, Maxar Technologies опублікувала два знімки: перший зроблений у березні 2022 року:

А другий - у серпні 2022:

Там видно, що в зеленій зоні з'явилося кладовище.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані вчора на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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