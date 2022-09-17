Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, зроблені поблизу звільненого від російсько-окупаційних військ міста Ізюм Харківської області. На них зафіксоване масове поховання.
Про це повідомляє компанія у Twitter.
"Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм", - зазначили в компанії.
Так, Maxar Technologies опублікувала два знімки: перший зроблений у березні 2022 року:
А другий - у серпні 2022:
Там видно, що в зеленій зоні з'явилося кладовище.
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.
Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані вчора на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.
За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.