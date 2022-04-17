Окупанти гатили в бік будинків, де українських військових немає вже щонайменше 20 днів.

Війська Кадирова заради відео вдарили з танка по вже окупованій росіянами частині Маріуполя.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Якщо ви думаєте, що тік-ток військо "кадирівців" воює лише автоматами з пустими вікнами, то це не так. Новий рівень - підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований. На цьому відео частина Лівобережного району, що найближча до Східного. Постріли в бік будинків, де немає наших захисників не менш 20 днів. Цивільні? Хіба вони хвилюють окупантів? Гарне відео важливіш за життя маріупольців", - написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

УНІАН уже розповідав, як "кадирівці", яких в Україні прозвали TikTok-військами через надмірне захоплення постановочними роликами, на одному з відео так "сміливо та хоробро" боролися з повітрям, що один з бійців забув сценарій.

А раніше українські захисники "зіпсували" плани тіктокерів Кадирова, які саме займалися створенням нового ролика про свої "подвиги та хоробрість".

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