"Кадирівці" не очікували такого розвитку подій, тому почали розбігатися у різні боки.

Українські захисники "зіпсували" плани тіктокерів Кадирова, які саме займалися створенням нового ролика про свої "подвиги та хоробрість".

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Братчук.

На кадрах видно, що "кадирівці" знімали чергову постановку, обстрілюючи світлофори, але несподівано потрапили під справжню атаку українських військових.

"Кадировці мирно знімали тік-токи з обстрілом світлофорів, як на них щось прилетіло. Блогери в паніці, вони такого не очікували. В Україні навіть світлофор дає цим шайтанам відповідь", – написав Братчук.

Снаряд, що поцілив у позиції чеченських тіктокерів, знищив кілька одиниць їхньої техніки.

Раніше "кадирівці" відзначилися на захоплених територіях України зйомкою постановочних відео, а також гучними заявами про взяття під контроль Маріуполя, які відразу ж спростовувалися. Сам Кадиров заявляв, що нібито відвідував Київ і Маріуполь, що згодом виявилося фейком.

Водночас вже є докази вчинення "кадирівцями" військових злочинів в Україні.

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