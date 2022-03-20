Під час перебування в Україні чеченські формування втратили сотні військових.

Чеченські військові, іменовані "кадирівцями" (на ім'я глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова), повернулися на батьківщину 13 березня.

Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на контррозвідку СБУ.

У контррозвідці СБУ повідомили, що Кадиров в Україні не перебував, а 13 березня – це саме той день, коли угруповання чеченських військових вивели з Київської області В Білорусь і далі в Чечню.

Повідомляється, що після повернення військового угруповання з України, в Грозному пройшла Військова нарада. Його організували в підвальному приміщенні, куди прибув глава регіону РФ Чечні Рамзан Кадиров.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували майже всіх кадирівців, які приїхали підтримувати Росію у війні проти України. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський в ефірі "Україна 24".

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