Чеченські військові, іменовані "кадирівцями" (на ім'я глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова), повернулися на батьківщину 13 березня.
Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на контррозвідку СБУ.
У контррозвідці СБУ повідомили, що Кадиров в Україні не перебував, а 13 березня – це саме той день, коли угруповання чеченських військових вивели з Київської області В Білорусь і далі в Чечню.
Повідомляється, що після повернення військового угруповання з України, в Грозному пройшла Військова нарада. Його організували в підвальному приміщенні, куди прибув глава регіону РФ Чечні Рамзан Кадиров.
Нагадаємо, українські захисники ліквідували майже всіх кадирівців, які приїхали підтримувати Росію у війні проти України. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський в ефірі "Україна 24".