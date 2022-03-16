Вони "відправилися до Аллаха".

Українськими захисниками знищені майже всі кадирівці, які приїхали підтримувати Росію у війні проти України.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський в ефірі "Україна 24".

"Більшість кадировців, чеченців, які себе малюють хоробрими та безжалісними солдатами, – це один з невіднятних складових елементів оцієї гібридної війни", - зазначив він.

Веніславський наголосив, що їхня участь в бойових діях - інформаційна спецоперація, покликана посіяти паніку серед населення.

"Є офіційна розвідувальна інформація, за якою в Україну направлений один із підрозділів чеченців в складі близько тисячі осіб. Їх благополучно... Переважна більшість - відправилася до Аллаха", – заявив Веніславський.

Ті кадирівці, які вижили, сформували загороджувальні загони. Як повідомлялося раніше, ці загони "працюють" з російськими загарбниками, які відмовляються воювати проти України.

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