Росіяни масовано атакують Київ дронами: палають житлові будинки, є постраждалі

Наслідки атаки фіксують у різних районах столиці.

З вечора четверга, 8 січня, російські окупаційні війська атакують Київ дронами. У столиці лунають вибухи, є руйнування. УНІАН збирає основну інформацію щодо наслідків обстрілу.

Новина оновлюється...

Оновлено 01:06: Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Києву зросла до двох. Тим часом у Дарницькому районі внаслідок атаки росіян зафіксовано займання в житловому будинку на рівні 9-10 поверхів.

Відео дня

Оновлено 01:01: Зафіксовано падіння повітряної цілі в дворі житлового будинку в Дніпровському районі. Попередньо – без пошкоджень. На ще одній локації в цьому ж районі сталося пошкодження даху 3-поверхового будинку.

Станом на 00:53 9 січня було відомо про наслідки атаки у Дніпровському, Деснянському, Печерському та Дарницькому районі столиці. Такі дані наводить очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Так, у Дарницькому районі зафіксовано падіння цілі у дворі житлового будинку. Попередньо – без постраждалих та займання.

У Дніпровському районі Києва фіксували займання в нежитловій будівлі. Також частини БпЛА пошкодили багатоповерхівку, сталось займання в одній з квартир. Пізніше надійшла інформація про одну потерпілу особу в Дніпровському районі.

У Деснянському районі ворожий БпЛА впав на дах багатоповерхівки. За іншою адресою в цьому ж районі пошкоджено житловий будинок на рівні перших двох поверхів.

"Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження 5-поверхового житлового будинку в Деснянському районі. Попередньо – без потерпілих", – пише Ткаченко.

Водночас у Печерському районі на одній локації горять автомобілі, за іншою адресою пожежа у житловому будинку.

Атаки РФ по Україні

Російські терористи продовжують атакувати мирні українські міста. Під ударом 8 січня був і Кривий Ріг. Загинула 77-річна жінка, а щонайменше 23 людини постраждало. Серед них – шестеро дітей.

Крім того, під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу пусків балістики з полігону "Капустин Яр", у Львові пролунала серія потужних вибухів. Влада Львівщини повідомляє про атаку на обʼєкт критичної інфраструктури. Чи був це "Орєшнік" – наразі невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: