Наші війська женуть окупантів як на північному заході, так і на північному сході, відсилаючи противника подалі від Києва і роблячи практично неможливим будь-який штурм.

Українські військові відганяють окупантів подалі від Києва.

Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"На Київському напрямку противник здійснює часткову ротацію із відведенням військ і перекиданням їх, імовірно, в зону ООС, але йому не вдається повністю утримати заслонами ділянки, які вони б хотіли утримати, щоб забезпечити цю ротацію. Наші війська женуть його як на північному заході, так і на північному сході, відсилаючи противника подалі від Києва і роблячи практично неможливим якийсь там штурм Києва повторно або на кшталт того", - сказав він.

Арестович також сказав, що ЗСУ чинять контратаки і на Харківському напрямку.

"Продовжуються тактичні дії наших військ проти оборони противника на Херсонському напрямку. В цілому ситуація для нас оптимістична", - додав він.

Нагадаємо, 24 лютого рано-вранці російські війська вдерлися в Україну. Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів та Суми.

За даними ООН, станом на 30 березня в Україні внаслідок російської агресії загинули 1232 особи, а поранені - 1935.

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

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