Збройні сили України підготували так звані "подарунки" для окупаційних військ. Вони "отримають" їх вже найближчим часом.
"Настрій у нас й у окупантів дуже різний. Вони сидять в окопах та чекають на наші подарунки. Чекайте, чекайте", - заявив у відеозверненні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, після майже року війни українці набагато краще готові морально та вмотивовані.
"Майже рік тому, без одного дня, я почав інформувати людей про те, що у нас відбувається на півдні. Трохи заздалегідь, але відчуйте різницю: зброї в нас зараз багато, більше ніж було. Ми готові морально набагато краще, наші люди вмотивовані", - зазначив Кім.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, станом на 23 лютого загальні бойові втрати Росії серед особового складу орієнтовно склали близько 145 850 осіб.
У Міністерстві оборони України також назвали 10 головних перемог українських захисників за рік повномасштабної війни.
Очільник української розвідки Кирило Буданов підтвердив, що, на його думку, до кінця літа 2023-го ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і війна закінчиться.