Він додав, що морально українці зараз набагато більше готові та вмотивовані ніж рік назад.

Збройні сили України підготували так звані "подарунки" для окупаційних військ. Вони "отримають" їх вже найближчим часом.

"Настрій у нас й у окупантів дуже різний. Вони сидять в окопах та чекають на наші подарунки. Чекайте, чекайте", - заявив у відеозверненні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, після майже року війни українці набагато краще готові морально та вмотивовані.

Відео дня

"Майже рік тому, без одного дня, я почав інформувати людей про те, що у нас відбувається на півдні. Трохи заздалегідь, але відчуйте різницю: зброї в нас зараз багато, більше ніж було. Ми готові морально набагато краще, наші люди вмотивовані", - зазначив Кім.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, станом на 23 лютого загальні бойові втрати Росії серед особового складу орієнтовно склали близько 145 850 осіб.

У Міністерстві оборони України також назвали 10 головних перемог українських захисників за рік повномасштабної війни.

Очільник української розвідки Кирило Буданов підтвердив, що, на його думку, до кінця літа 2023-го ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і війна закінчиться.

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