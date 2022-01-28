Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року.

Книжка "Старша Едда" врятувала життя українському бійцю, зупинивши ворожу снайперську кулю.

Про це йдеться у повідомленні Видавництва Жупанського у Facebook.

"Якщо сам Одін за нас, то хто тоді проти нас? Або, навіть, якби ми не продали жодного примірника Старшої Едди, все одно це б вартувало того, щоб її видати. Слава нашим героям!" - розповіли у Видавництві.

Як уточнив у соцмережі перекладач тексту Віталій Кривоніс, який і виклав серію знімків від вдячного читача, постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Прізвище та ім’я щасливчика не розкривають з метою безпеки.

На опублікованих в мережі фото, куля прошила серцевину книжки, проте зупинилась на півшляху.

У коментарях підписники підтвердили, що книжки з міцними палітурами у таких обставинах здатні врятувати життя.

"Слухала лекцію одного фахівця і досі пам'ятаю його слова: "Якщо в екстремальних ситуаціях у вас немає кевларового бронежилета, але є товсті книги (від 2.5 см) в твердих палітурках і скотч – у вас є шанс! Важко і незручно, але це куди краще, ніж померти від кулі", - поділилась користувачка Олена Одинока.

Слава Богам!

Сильно..

Асґард за нас!!!

Варто!

Гарне в нас видання, якісне

Переклад "Старшої Едди" від Видавництва Жупанського був здійснений у 2020 році. Це перший вихід збірки давньоісландського епосу українською мовою за часів Незалежності України.

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.