Книжка "Старша Едда" врятувала життя українському бійцю, зупинивши ворожу снайперську кулю.
Про це йдеться у повідомленні Видавництва Жупанського у Facebook.
"Якщо сам Одін за нас, то хто тоді проти нас? Або, навіть, якби ми не продали жодного примірника Старшої Едди, все одно це б вартувало того, щоб її видати. Слава нашим героям!" - розповіли у Видавництві.
Як уточнив у соцмережі перекладач тексту Віталій Кривоніс, який і виклав серію знімків від вдячного читача, постраждалих унаслідок обстрілу немає.
Прізвище та ім’я щасливчика не розкривають з метою безпеки.
На опублікованих в мережі фото, куля прошила серцевину книжки, проте зупинилась на півшляху.
У коментарях підписники підтвердили, що книжки з міцними палітурами у таких обставинах здатні врятувати життя.
"Слухала лекцію одного фахівця і досі пам'ятаю його слова: "Якщо в екстремальних ситуаціях у вас немає кевларового бронежилета, але є товсті книги (від 2.5 см) в твердих палітурках і скотч – у вас є шанс! Важко і незручно, але це куди краще, ніж померти від кулі", - поділилась користувачка Олена Одинока.
- Слава Богам!
- Сильно..
- Асґард за нас!!!
- Варто!
- Гарне в нас видання, якісне
Переклад "Старшої Едди" від Видавництва Жупанського був здійснений у 2020 році. Це перший вихід збірки давньоісландського епосу українською мовою за часів Незалежності України.
Війна на сході України
Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.
Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.
Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.
За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.
Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".
При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.