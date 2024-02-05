Він висловив переконання, що Заходу вистачить наполегливості підтримувати Україну до перемоги.

ЗСУ можуть закінчити війну, завдавши російським окупантам поразки на полі бою.

Таку думку у інтерв’ю RND висловив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює спецштаб України в Міноборони Німеччини і координує підтримку Києва. У відповідь на запитання, коли завершиться повномасштабна війна в Україні, Фройдінг відповів: "Вона закінчиться, коли Україна виграє війну". Військовий пояснив, що налаштований оптимістично, оскільки впевнений у тому, чого ЗСУ можуть досягти.

"Ми впевнені в цінності нашої підтримки і єдності партнерів України, які мають волю до наполегливості, щоб досягти результату, якого ми хочемо", – сказав Фройдінг.

Відео дня

Щодо озброєння, яке західні партнери відправляють Україні він зазначив, що більшість систем, які зараз використовують ЗСУ, набагато ефективніші, ніж російські. "Це означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І лише з Німеччини цього року ми зможемо більш ніж вдвічі збільшити поставки артилерійських боєприпасів", – зазначив генерал і додав, що постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки Заходу.

Крім того, Фройдінг підкреслив, що Україні потрібно провести мобілізацію для відновлення бойових підрозділів.

Допомога Німеччини Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заплановані ЄС поставки зброї Україні "занадто малі" і закликав збільшити їх. Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шольц висловив невдоволення допомогою, яку Франція надає Україні.

При цьому, в останній пакет допомоги Німеччини Україні увійшли три зенітні установки Gepard, боєприпаси, тягачі, системи зв'язку. А 17 січня Шольц зауважив, що військова допомога Німеччини Україні цього року становитиме понад 7 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: