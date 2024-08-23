Український прорив у Курській області здатний значно розтягнути російські сили на всьому фронті і виграти час, необхідний для прибуття західної допомоги і поповнення українських сил.

Україна може розпочати повернення своїх територій уже 2025 року, і для цього їй лише потрібна допомога Заходу в достатньому обсязі, пише The Telegraph.

Як зазначає видання, український прорив у Курській області Росії здатний значно розтягнути російські сили на всьому фронті і виграти час, необхідний для прибуття західної допомоги і поповнення українських сил. Крім того, це вторгнення ставить під сумнів здатність Росії почати будь-які великі наступальні операції до кінця року.

Як вважає The Telegraph, Росія буде змушена обирати між забезпеченням безпеки Курської області та продовженням наступальних операцій на Донбасі, оскільки у неї залишилося мало резервних частин, здатних протистояти українській бронетехніці на Курщині.

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Перевага українських військ у цьому регіоні полягає в тому, що їм не потрібно захищати українську територію, а отже, Київ може обирати оптимальні місця для оборони в регіоні, що зробить російський контрнаступ винятково дороговартісним.

Крім того, зазначає видання, протягом усієї війни Росія насолоджувалася безпекою вздовж свого кордону, що дозволяло їй спрямувати більше військ на боротьбу в Донбасі. Нещодавня українська операція в Курську тепер змінює ситуацію, вимагаючи від Росії зміцнити весь свій кордон. Для цього будуть потрібні десятки тисяч військовослужбовців, сотні одиниць техніки і фортифікаційні споруди. Крім того, Кремлю доведеться витратити місяці на поповнення особового складу і поповнення запасів.

Вторгнення України також вносить зміни в російські повітряні операції. Російські вертольоти виявилися вразливими для українських безпілотників у Курську, а удари українських дронів по аеродромах на заході Росії обмежили присутність літаків.

"Російські наземні та повітряні сили розтягнуті так, як вони не розтягувалися протягом усієї війни. Це сповільнить російські операції в найближчі кілька місяців, перетече в дощову осінь і холодну зиму, які зупиняють операції в Україні... Це дає Україні можливість відновити і переоснастити сили в період до весни 2025 року", - пише The Telegraph.

Але допомога Заходу має вирішальне значення для цього, і якщо її буде надано в достатній кількості, то вона зможе значно поліпшити можливості України, яка зможе почати відновлення своєї території у 2025 році, підсумовує видання.

Війна в Україні - новини

Як писав УНІАН, наступ української армії в Курській області змусив Москву передислокувати свої війська. Російське військове керівництво перекидає підрозділи з української Запорізької області у зв'язку з операцією ЗСУ в Курській області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіян поступово витісняють із Харківщини.

Сьогодні, 23 серпня, президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні нового пакета американської військової допомоги, який включає ракети ППО і боєприпаси.

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