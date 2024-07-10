Говорячи про українську територію, треба розуміти, що владі насам перед треба рятувати людей і державу.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в Інституті Рональда Рейгана у США, передає радіо Свобода. "Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно насамперед рятувати людей і державу. Ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путін програв", - констатував український президент.
Зеленський зазначив, що присутність окупантів на українській землі в будь-якому разі означатиме заморожений конфлікт і лише питання часу, коли Путін нападе знову. Так відповів Зеленський на запитання журналіста про те, чи стоїть перед Києвом, як і раніше, мета повернути контроль над територіями в кордонах 1991 року.
Зеленський додав, що найкращий спосіб зупинити війну – підготувати план і організувати у найближчі місяці другий саміт миру: "Щоб світ натиснув на Путіна, щоб зупинити війну".
Вихід на кордони 1991 року
У січні міністр оборони Рустем Умєров заявив, що стратегічною метою України залишається вихід на кордони 1991-го року, включно з адмінкордонами Донецької й Луганської областей і Кримом.
А екс-голова Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж заявляв, що лише комплексний та одночасний наступ на армію РФ в напрямку Криму створить передумови для звільнення півострова.
4 червня директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, історик Сергій Плохій заявив, що Україна має шанси повернутися до кордонів 1991 року, але, за його словами, на це потрібно багато часу.