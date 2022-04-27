Росія має дуже обмежений доступ із повітря на північ і захід України.

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору, у той час як Росії не вдалося ефективно знищити українські ВПС чи придушити українську систему ППО.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Російська авіація в основному зосереджена на півдні та сході України, надаючи підтримку російським сухопутним військам. Росія має дуже обмежений доступ із повітря на північ і захід України, обмежуючи наступальні дії глибокими ударами з дистанційним озброєнням, зазначається в огляді.

Відомство зазначає, що Україна продовжує піддавати ризику російські авіаційні засоби. Росія продовжує завдавати ударів по українських військових об'єктах та логістичній інфраструктурі по всій країні.

Більшість російських авіаударів по Маріуполю, ймовірно, наносяться некерованими бомбами, що вільно падають. Ця зброя збільшує ризик жертв серед цивільного населення.

Як повідомлялося, раніше російські війська обстрілювали переважно нафтобази, пробуючи зруйнувати ланцюги постачання палива, а зараз вони поміняли стратегію.

Обстрілюючи залізничні шляхи, як із заходу на схід, так навпаки, російські загарбники прагнуть не тільки зруйнувати постачання української армії, але й зламати експорт України.

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