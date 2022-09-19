Українські захисники відбили атаку окупантів під Бахмутом, після цього підрозділи "ЛНР" втекли с поля бою, залишивши позиції.

Командування окупаційних військ розширює діяльність "загороджувальних загонів" і забороняє солдатам відступати під страхом смерті.

Про це Головне управління розвідки Міноборони повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Як зазначається, війська РФ спробували провести "контратаку" на позиції українських оборонців, що дислокуються в Бахмутському районі. Для цього було завдано удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії 4 омсбр 2-го армійського корпусу ЗС РФ ("ЛНР"). Втім, після відповіді та висунення вперед українських Сил оборони, розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій.

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"Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були вимушені вчергове нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по ним вогню з боку тилових "загороджувальних загонів", - інформує ГУР.

При цьому, йдеться у повідомленні, командири посилаються на наказ командувача №222.

"Вочевидь, за аналогією з сумнозвісним сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року, згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу", - зазначили у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в ГУР МОУ повідомили, що росіяни встановлюють у тилах "загороджувальні загони", аби зупинити масову втечу своїх окупаційних військ з полів бою в Україні.