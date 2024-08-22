Атаковано пором "Конро Трейдер". Він потонув у порту.

У четвер, 22 серпня, в російському порту "Кавказ", що в Керченській протоці, прогримів вибух. Атаковано пором "Конро Трейдер".

Про це повідомляють OSINT-аналітики "КіберБорошно", цей пором був єдиним, який функціонував між Керчю (тимчасово окупований Крим) та Росією.

Удар по порту "Кавказ" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вдень у четвер, 22 серпня, в окупованому росіянами Криму оголосили про ракетну небезпеку через загрозу атак. У військових частинах Севастополя увімкнули повітряну тривогу.

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Водночас на Кубані було видно стовп диму. Кримські пабліки писали, що пожежа могла початися в районі порту "Кавказ" на Таманському півострові.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, також окупанти зупинили роботу морського громадського транспорту в Севастополі.

Згодом Російська влада підтвердила атаку на порт "Кавказ". Палав пором "Конро Трейдер", завантажений цистернами з паливом.

Під час удару на паромі було 30 цистерн з паливом. Для гасіння порома в порту "Кавказ" залучили пожежний потяг. Пором затонув.

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