В Бердянську, до прикладу, знищено генерала окупантів та керівництво ОМОНу, що прибуло в місто.

Російські окупанти привезли в передмістя Токмака Запорізької області два нові крематорії. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у ворога великі втрати на Запорізькому напрямку та внаслідок "бавовни" на окупованій території. "Сморід навколо Токмака стоїть такий, що ворог вже не може це ігнорувати", - зазначив Федоров. За його словами, окупанти не забирають своїх "200", тому "підігнали крематорії, щоб приховати свої втрати на Запорізькій лінії фронту".

Федоров розповів, що останніми днями на окупованих території Запорізької області багато "бавовни" - знищуються ворожі склади боєприпасів, місця скупчення російських військових. При цьому розповів, що в Бердянську було знищено російського генерала. "Два дні тому в одному з готелів на узбережжі Азовського моря, де проживав, за попередньою інформацією, один з генералів рашистської армії "щось сталося" і більше цей генерал не зможе керувати своїм військом проти нашої армії", - зазначив Федоров. За його словами, після того як туди ж приїхав спеціальний підрозділ Росгвардії "ОМОН" знову "щось сталося і ще керівництво ОМОНу не зможе більше керувати своїм особовим складом".

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Федоров розповів, що вчора в передмісті Михайлівки в Мелітопольському районі наші військові змогли знайти заховані ворожі зенітно –ракетні комплекси С300 і вони були ліквідовані. "Саме цими комплексами ворог постійно тероризує Запоріжжя, а також частину тимчасово окупованої Донецької області. Саме пускові установки цього маркування і наносять основну шкоду нашим містам, які не окуповані ворогам", - повідомив мер Мелітополя.

Втрати РФ і війна в Україні - ситуація на Запорізькому напрямку

11 липня радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко повідомив про ліквідацію в районі тимчасово окупованого Бердянська російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Він брав участь у вторгненні РФ в Україну в 2022 році та завданні ракетних ударів по мирних громадянах та містах України.

Вже сьогодні вранці, 13 липня, з'явилась попередня інформація про влучний удар по казармі "кадирівців" у районі "Азовсталі" окупованого Маріуполя. Імовірно, ворог зазнав великих втрат. Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 236 тис. 040 окупантів, з них 510 протягом минулої доби.

Ситуація у Запорізькій області вже понад місяць залишається дуже динамічною через контрнаступ ЗСУ на цій ділянці фронту. Так, за оновленою інформацією Генштабу, українські воїни мають успіхи на напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Мала Токмачка - Новопокровка, закріплюються на досягнутих рубежах.

Відомо, що успіхи біля Малої Токмачки далися нашим воїнам теж не без втрат. На початку червня OSINT-дослідники встановили перші підбиті Bradley та Leopard під час розвідки боєм 47-ю бригадою ЗСУ.

Токмак для окупантів залишається важливим логістичним шляхом так званого "сухопутного коридору" з РФ до Криму, тому противник дуже переймається загрозою його можливої втрати. Зокрема, з цих міркувань загарбники збудували неподалік міста дамбу. На думку спостерігачів Bellingcat, це може свідчити про наміри ЗС РФ затопити місцевість разом з цивільними, щоби не допустити підходу ЗСУ.

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