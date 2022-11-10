Вони базувались на станції переливання крові.

У Каховці Херсонської області влучили по великому скупченню російських окупантів.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"В Каховці приліт по великому скупченню окупантів, які базувались на станції переливання крові. Місцеві кажуть, що дуже гарно розлітались", - зазначив він.

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Контрнаступ ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести загарбницькі війська із правого берега Херсонщини.

Генерал збройних сил РФ Сергій Суровікін оголосив, що вони залишають правий берег Херсонської області.

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що за добу українська армія взяла під контроль 12 населених пунктів Херсонщини.

Також у соціальних мережах з'явилося відео, на якому українські військовослужбовці повідомляють про звільнення Снігурівки. У Генеральному штабі поки цю інформацію не підтвердили.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що зараз російські загарбницькі війська зосереджені на організованому виведенні своїх сил через Дніпро і затримці Збройних Сил України.

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