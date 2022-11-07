Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве.

У Каховці окупанти шукають "ДРГ" та "коригувальників вогню", а потім під тортурами вибивають свідчення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення. У населеному пункті Каховка Херсонській області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами "вибивають" свідчення. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Ситуація на Херсонщині - що відомо

Українське командування повідомляло, що Росія готується до відведення артилерії з-під тимчасово окупованого Херсона. При цьому гауляйтери регіону доповідали про нібито припинення транспортного сполучення через Дніпро для цивільних.

Крім того, відомо, що армія РФ веде підготовку до вуличних боїв у Херсоні й замінували об'єкти критичної інфраструктури. Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова додала, що окупанти "не планують залишатися", але якомога більше затягують час".

У свою чергу спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що в Херсоні припинили трансляцію російські пропагандистські канали.

Водночас повідомляється, що ЗСУ на півдні знищили 14 окупантів, ворожий пункт управління безпілотниками та три склади з боєприпасами.

Вас також можуть зацікавити новини: