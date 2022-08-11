За його словами, вибухи в Криму негативно вплинули на бойовий дух країни-агресора.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович в черговий раз прокоментував вибухи на військовому аеродромі РФ в окупованому Криму.

За його словами, у свідомості окупантів після цього стався "перелом" - вони "вперше задумалися над тим, що ця війна може закінчитися не так, як їм обіцяли".

"У російському колективному несвідомому вчора стався перелом. Дуже грамотно все було зроблено тими, хто це робив... Вони задумалися, що для них це може закінчитися важкою поразкою", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, також Арестович назвав дві неофіційні версії вибухів на військовому аеродромі окупантів у Криму. За однією з його версій - удар був нанесений українською зброєю. Також він жартома відзначив у своєму Telegram-каналі, що "російська звичка палити біля бавовни зрештою їх погубить" і натякнув на те, що наступним може стати московський Кремль.

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