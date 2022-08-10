За однією з версій - удар був нанесений українською зброєю.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович назвав дві неофіційні версії вибухів на військовому аеродромі окупантів у тимчасово окупованому Криму.

За його першою версією - удар по ворожій базі було завдано українською зброєю. "Поки союзники тягнуть нам далекобійні ракети", - зазначив він. "Наш ВПК теж не стоїть на місці", - додав Арестович.

Згідно з другою озвученою версією, на окупованому півострові могли спрацювати "українські партизани".

Вибухи в Криму 9 серпня: що варто знати

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки.

Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

Через вибухи почалася пожежа. Відомо, що є пошкоджене майно, постраждалі та загиблі.

Окупаційна "влада" заявила, що взяла місце вибуху в оточення - в радіусі 5 кілометрів встановлені огорожі, місце патрулюють силовики. Це нібито зробили з метою недопущення поранення місцевих жителів.

Також повідомлялося, що в Новофедорівці (в 5 кілометрах від міста Саки) почали евакуювати жителів прилеглих до аеродрому будинків.

Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів натякнув, що потужні вибухи в Криму 9 серпня сталися в результаті обстрілу, здійсненого українською стороною.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

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