Росіян закликають тікати з України, поки вони ще живі.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України "А" знищили російський танк Т-80. Екіпаж цього танку сильно поплатився за те, що прийшов на нашу землю з війною.

Як повідомив прес-центр СБУ, ворог деякий час "кошмарив" українські передові позиції, використовуючи тактику швидких обстрілів з танків.

"Але це тривало недовго – один із них викрила та знищила тактична група бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ. А екіпаж так панічно втікав, що наші захисники "відмінусували" ще одного окупанта. Знищимо всіх, хто прийшов на нашу землю зі зброєю! Росіяни, тікайте поки ще живі!", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Втрати РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 грудня, в Генштабі заявили, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 грудня у техніці орієнтовно склали: 2 тис. 929 танків, 5 тис. 905 бойових броньованих машин, 1 тис. 915 артилерійських систем, 395 РСЗВ, 211 засобів ППО, 281 літак, 264 гелікоптери. Ліквідовано близько 92 тис. 200 осіб особового складу.

Окрім цього, в окупованому Токмаку ЗСУ вдарили по місцю розміщення окупантів. У будівлі ліцею перебували військовослужбовці Російської Федерації. А на Донбасі українські війська знищили інженерну групу росіян. Наголошується, що ця група загарбників прибула на Донбас будувати укріплення для окупаційних військ рашистів.

Вас також можуть зацікавити новини: