Також голова української делегації в ТКГ заявив, що "чутками не живе", коли його запитали про імовірний наступ окупантів 15 березня.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук прокоментував намір російських окупантів відкривати "випереджувальний вогонь" по позиціях Збройних сил України на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав під час спілкування з журналістами з нагоди відкриття нової інсталяції "Погляд у минуле" до роковин Куренівської трагедії у Бабиному Яру.

Зокрема, його запитали про імовірний наступ російських окупантів на Донбасі 15 березня.

"Я чутками не живу", - наголосив Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ нагадав, що один з ватажків окупаційних сил Російської Федерації на Донбасі видав "розпорядження" терористичному формуванню "народна міліція" обстрілювати бойові позиції українських військ.

"Я його читав, я його оприлюднив на засіданні (ТКГ) і сказав, що на такі військові дії будемо відповідати діями дзеркальними. Тобто вони не мають навіть думати про те, що ми будемо спостерігати. На зло будемо відповідати силою", - заявив Кравчук.

Що передувало

Нещодавно бойовикам у Донецькій області дали дозвіл відкривати "випереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в ТКГ розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

В МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України не дозволять російським окупантам повторити захоплення українських територій, як у 2014 році.

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Автор: Віталій Саєнко