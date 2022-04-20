Затонулий флагман Чорноморського флоту РФ тепер є об’єктом підводної культурної спадщини України, з'ясували журналісти.

Флагман Чорноморського флоту Росії - затонулий ракетний крейсер "Москва", тепер належить українській державі, оскільки затонув у її водах.

Судно затонуло на відстані лише 50 миль від берега України, і наукові нашої держави вже планують експедицію, йдеться в сюжеті ТСН.

Журналісти дізналися, що з 15 квітня "Москва" належить Центральному військово-морському музею України під керівництвом Сергія Воронова.

Науковець попросив називати крейсер правильно - тепер це об’єкт підводної культурної спадщини №2064, так судно внесли в реєстр.

"Це (місце, в якому "Москва" затонула - Ред.) виключні економічні води України, і згідно Міжнародної конвенції ЮНЕСКО від 2006 року, яку Україна ратифікувала,… всі сліди людської життєдіяльності на дні Чорного моря є власністю держави Україна", - зазначив Воронова.

За даними журналістів, українська сторона вирішила досліджувати крейсер на морському дні.

Нагадаємо, крейсер "Москва" затонув після того, як 13 квітня в нього влучили українські ракети "Нептун". Загинув, зокрема, капітан крейсера Антон Купрін.

Затонула "Москва" - це той військовий корабель РФ, який українські прикордонники з острова Зміїний наприкінці лютого послали на "х*й".

Крейсер побудували в Миколаєві.

Варто зазначити, що війська РФ вдерлася на українську територію 24 лютого й бомбили військові та цивільні об'єкти, зокрема, обстрілювали Одесу з корабельної артилерії.

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