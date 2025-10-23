За словами Плетенчука, без палива сучасний танк не може стріляти, навіть перебуваючи у нерухомому стані.

У тимчасово окупованому Росією Криму Сили оборони України продовжують "вибивати" ворожі об’єкти, які мають значення для боєздатності противника – спочатку вибивають радіолокаційні частини ППО, щоб відкрити шлях, наприклад, до нафтобаз.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Зокрема, його попросили прокоментувати події, які стосуються ситуації у Криму – влучання по нафтобазі у Гвардійському, по ворожій ППО, чи відчувається нестача палива на противнику тощо.

"У будь-якому разі критична маса має накопичуватися. Невдоволення вистачає. А от палива не вистачає. І цей зв’язок пропорційний, точніше – зворотно пропорційний. Тому, відповідно, звісно ситуація не покращується. Той об’єкт, який ви назвали (нафтобаза – УНІАН), зв’язок й паливо – вони є одними з основних елементів розчинних будь-яких процесів. Тому що засоби огляду, які періодично "виносяться", відповідають фактично за можливість бачити наші дії і відбивати можливі атаки з нашого боку", - сказав Плетенчук.

Він пояснив, що робота Сил оборони по цілях починається зі знищення радіолокаційних засобів, бо пускові установки без відповідного огляду, радіолокаційних вказівок нічого не варті.

Що стосується палива, додав речник, це - стратегічний ресурс, який забезпечує можливість, в принципі, рухатися й щось робити. За його словами, навіть сучасний танк не буде стріляти без відповідного палива.

"Навіть просто стояти та стріляти... Тому для цього відбуваються такі процеси, щоб це ускладнити. Так, паралельно буде страждати цивільне населення. Все ж таки, це наше населення. І тут, знов таки, вибір теж невеликий. Ти, хто вірить в Україну, у ЗСУ, готовий це терпіти. А ті, які не вірять, ну, то вже їхні проблеми", – зазначив речник ВМС ЗС України.

Він не уточнив, скільки саме вибито систем ППО у Криму, пославшись на те, що така інформація – прерогатива розвідки, а ворогу точно не потрібно знати ступень обізнаності ЗСУ.

"Але у будь-якому разі не відбувається просто так. Відповідно для того, щоб якість об’єкти уразити, спочатку треба позбавити ворога можливості ці атаки відбивати. А, як ви бачите, у Криму періодично завдаються удари по різноманітних об’єктах. Тому можна сказати: так, ці втрати для ворога все одно мають значення і мають результат для успішного ураження з нашого боку", - наголосив представник ВМС України.

Удари по Криму

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня у тимчасово окупованому Криму місцеві жителі чули потужні вибухи. Виявилося, що є влучання в обʼєкти російських загарбників - селище Гвардійське вночі атакували БПЛА, внаслідок чого спалахнула нафтобаза. Очевидці оприлюднили фото пожежі на нафтобазі у Гвардійському, де ближче ранку розгорілося ще сильніше. Стовп густого диму бачили навіть у Сімферополі. Також йшлося, що ймовірно сталося влучання по складу боєприпасів.

