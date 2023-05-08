В лікарні померла жінка після 5 днів боротьби за життя.

Внаслідок інтенсивних обстрілів Херсону та інших населених пунктів області, які російські загарбницькі війська здійснили 3 травня, кількість загиблих зросла до 24 осіб.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла до двадцяти чотирьох…", - наголосив Прокудін.

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Зокрема, сьогодні зранку у лікарні зупинилося серце 54-річної жінки, яка отримала важкі травми під час російського обстрілу міста 3-го травня.

"Пʼять днів медики боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими", - додав голова ОВА.

Обстріл окупантами Херсону 3 травня - деталі

3 травня російські окупанти інтенсивно обстрілювали Херсон та інші населені пункти правобережжя. Зокрема, загарбники атакували єдиний гіпермаркет, що працював у Херсоні. Спочатку стало відомо, що внаслідок атаки загинули три людини і ще п'ятеро - отримали поранення. Ввечері стало відомо, що в місті та області загинули 16 людей.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок російських обстрілів Херсону та Херсонської області протягом вчорашнього дня загинула вже 21 людина, ще 48 цивільних поранено.

4 травня Прокудін повідомив оновлену інформацію, що кількість загиблих громадян зросла до 23 осіб. Ще 46 було поранено.

Для порятунку поранених херсонців станом на наступний день здали кров 164 донорів, серед них були іноземці.