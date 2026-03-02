Ротації на передньому краї мають відбутися в середині чи кінці весни, - Паліса

Ротації на передньому краї - це дуже складна ситуація, зазначив Паліса.

Покращення ситуації з ротацією військових на передньому краї можливе в середині чи в кінці весни. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, ротації на передньому краї - це дуже складна ситуація, тому що є проблеми з поповненням особового складу.

"Для того, щоб у командира була можливість замінити людей, стабілізувати, внормувати періодичність перебування на передньому краї, тому що це, безумовно, дуже важко. Особливо враховуючи умови цієї зими – це надзвичайно важко", - сказав Паліса.

Він додав, що також треба враховувати саму небезпеку ротацій, тому що "кілзона" постійно зростає:

"Як тільки набере стабільно [обертів] програма по поповненню бригад, командирам буде набагато легше проводити заміни на передньому краї. Це, насправді, дуже важливо".

Паліса підкреслив, що ставка верховного головнокомандувача ухвалила рішення стосовно надання у підрозділи переднього краю мінімально фіксованої кількості гарантованих мобілізованих напряму, із можливістю бригадам проводити підготовку.

"Бригади, все-таки, отримують поповнення. Нехай воно не таке велике, яке б вони хотіли, проте вони стабільно його отримують", – заявив Паліса.

Він уточнив, що цикл базової загальновійськової підготовки (БЗВП) складає 51 день, і кожних 26 діб бригада отримує стабільну, визначену кількість людей безпосередньо з військкоматів.

"Умовно кажучи, на цикл бойової підготовки майже в два місяці, командир бригади отримує досить відчутне поповнення, враховуючи теперішні реалії. Через два-три цикли такої підготовки, це має бути відчутно на всій лінії зіткнення: можливість проведення ротацій, відпочинку особового складу, можливість будь-якого планування для командира, певних резервів для реагування на ситуації. Для того, щоб інші позиції не потрапляли у скрутне становище через труднощі на одній ділянці чи на іншій. Це все дуже взаємопов’язано і багато чинників на це впливають. Але, ефект буде відчутним десь в середині – в кінці весни. Хоча весь цей процес регулярно моніториться, і за потреби, буде коригуватися", – пояснив заступник керівника ОП.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого міністр оборони Михайло Федоров заявив, що вже напрацьовано комплексний план щодо розв'язання проблем з самовільним залишенням частин і мобілізацією.

За його словами, було проведено сотні зустрічей, різних брифінгів, інтерв'ю з експертами, військовими, щоб проаналізувати ефективність і "випробувати на міцність" цей план. У тому числі, він здійснив поїздку на фронт, де зустрічвся з командирами корпусів, бригад і відвідав різні угруповання.

