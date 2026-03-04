Макрон назвав 'незаконними' удари США та Ізраїлю по Ірану

Макрон засудив удари США та Ізраїлю по Ірану як незаконні, хоча поклав відповідальність за ескалацію на Тегеран.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що американо-ізраїльські удари по Ірану, які розпочалися в суботу та призвели до загибелі верховного лідера Алі Хаменеї, є незаконними та не можуть бути схвалені Парижем, пише Politico.

Макрон виступив із заявою по національному телебаченню у вівторок увечері. Попри критику США та Ізраїлю, він поклав відповідальність за ескалацію на Близькому Сході виключно на Іран.

Проте, як зазначає Politico, така критика може ускладнити відносини Франції з Вашингтоном, оскільки Париж відкрито засуджує дії союзників США та Ізраїлю в регіоні.

Відео дня

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Іспанія не дозволить використовувати свої військові бази, які використовуються разом із США, але перебувають під суверенітетом країни, для атак на Іран.

Спочатку Велика Британія також відмовилася дозволити використання своїх баз для нападу на Іран, проте в неділю премʼєр-міністр країни Кір Стармер погодив їхнє використання для "колективної самооборони".

Вас також можуть зацікавити новини: