Атака на Новоросійськ: Сили оборони пошкодили п’ять кораблів РФ

Під ударом опинилися кораблі Чорноморського флоту та нафтотермінал "Шесхарис", є загиблі та поранені військові РФ.

Українські війська за допомогою ударних дронів пошкодили п’ять російських військових кораблів у Новоросійську в ніч з 1 на 2 березня, повідомляє Telegram-канал "Досье Шпиона".

За даними джерел, один із кораблів отримав суттєві пошкодження – ймовірно, морський тральщик "Валентин Пикуль". Також постраждали малі протичовнові кораблі проєкту 1124М "Ейск" і "Касимов" Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки загинули троє російських військовослужбовців, ще 16 отримали поранення.

Удар по Новоросійську також зачепив стратегічний нафтоналивний термінал "Шесхарис", де виникла пожежа. Було підтверджено пошкодження нафтоналивних стендерів та радіолокаційної станції комплексу ППО С-400. Аналітики також зафіксували темну пляму на пірсі у районі швартування малих протичовнових кораблів проєкту 1124 "Альбатрос".

Новоросійськ є базою більшості російських військових кораблів на Чорному морі та ключовим вузлом експортної інфраструктури регіону.

Удар по Новоросійську

Як раніше повідомляли джерела УНІАН, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони влаштували яскраву "бавовну" на військових і нафтових об’єктах порту "Новоросійськ", які залучені у війну проти України.

За попередніми даними, безпілотники СБУ уразили:

військові кораблі;

радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит";

ЗРГК "Панцир-С2";

шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис".

