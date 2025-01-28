Серед знищених окупантів є і двоє північнокорейців.

Під час спеціальних дій на території Курської області (РФ) проведено зачистку ворожих позицій, де захоплено важливі трофеї. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних сил України

Зазначається, що воїни 8 полку ССО завдали значних втрат противнику в живій силі та захопили важливі трофеї ворога на Курщині.

"У ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдат. Крім того, за допомогою скидів з дронів наші воїни знищили 7 окупантів, ще 10 зазнали поранення", - сказано в повідомленні.

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Також під час зачистки ворожих позицій, було виявлено засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку окупантів, далекомір "ДЛ-5", тепловізійний приціл "1ПН139-1", штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом "1П87", засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога.

"Крім того, знайдено документи ворога. Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника", - зазначають в ССО.

Операція в Курській області - останні новини

Як повідомляв УНІАН, американський новинний вебсайт Business Insider вважає, що ризикована спроба України захопити Курську область РФ може зрештою виправдати себе.

Зазначається, що українські війська вирішили ризикнути, просунувшись у серпні в Курську область, свідомо витрачаючи цінні ресурси та зброю, намагаючись відволікти сили Росії, створити буферну зону, використати імпульс і здобути територію та полонених, які могли б стати козирями у майбутніх переговорах.

При цьому зазначають, що просування в Курськ стало несподіваним кроком у війні, де лінія фронту залишалася майже незмінною протягом місяців.

Business Insider вважає операцію неоднозначною. Попри те, що багато військових експертів назвали цей крок стратегічно виправданим, зважаючи на моральний підйом і здатність зірвати плани Росії, українські сили зіткнулися з труднощами у втриманні захоплених територій.

Наразі Україна утримує частину російської території на тлі нових спроб досягти миру через переговори. І це може бути козирями України.

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