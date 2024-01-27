Секретар РНБО також різко прокоментував і діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Секретар РНБО України Олексій Данілов назвав ООН дивною інституцією, яка добре ставиться до представника РФ і при цьому ігнорує недопуск до місця падіння Іл-76.

"ООН – дивна інституція, вона, перепрошую, в обіймах лапає цього Лаврова, цілується в десна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається?", - обурився він у коментарі "Українському радіо".

Також Данілов різко засудив і дії Міжнародного комітету Червоного Хреста. За його словами, представники організації мали б прибути на місце події протягом перших годин.

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"Я добре пам'ятаю трагедію, яка сталася 8 січня 2020 року, коли збили в Тегерані наш літак, і я точно пам'ятаю наші дії. Об 11 вечора наш літак сів у Тегерані і наші фахівці оглядали місце події і збирали ті докази, які треба було зібрати. Якщо росіяни нікого туди не пускають – так вони можуть там наплести такого, що і на вуха не одягнеш", – пояснив секретар РНБО.

Падіння Іл-76 в Росії - що відомо

24 січня в Бєлгородській області Росії впав Іл-76, на борту якого, за твердженнями росіян, нібито було 65 військовополонених.

Наразі ООН не може встановити чи були на борту збитого у Бєлгородській області російського літака Іл-76 українські військовополонені.

26 січня у ГУР заявили, що Росія не передавала Червоному Хресту інформацію про українських полонених щодо обміну 24 січня, який не відбувся.

Згодом у МКЧХ заявили, що якщо на борту Іл-76 були полонені, їхні тіла мають передати Україні.

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