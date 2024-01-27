Обміняти мали 190 українських військовополонених.

Росія просила, щоб рідні військовополонених українців, які за версією Кремля нібито були на борту збитого літака Іл-76, здали ДНК для експертизи. Однак жодних доказів того, що є тіла загиблих, РФ не надала.

Як пише The Washington Post з посиланням на двох людей, які були на зустрічі Координаційного штабу з сім'ями, Україна відмовила РФ у її проханні. Про інцидент присутнім розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За словами матері одного з військовополонених, голова ГУР сказав, що "пазл не складається" і "більшість людей впевнені: [російська версія подій] — це фейк". Водночас обміняти мали понад 190 людей, що збігається з заявами Кремля.

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Представник української розвідки Андрій Юсов також вказував, що обмін 24 січня мав стати одним із найбільших за час повномасштабної війни.

"Думаю, я очікувала більш істеричних, панічних реакцій. Розвідка говорила з нами дуже відверто. Буданов почав розмову зі слів: "Давайте по суті, почнемо з питань", і все. У перший день у мене була істерика. Але зараз я заспокоїлася", — розповіла виданню мама військовополоненого.

Вона зазначила що одна з жінок, присутніх на зустрічі, спитала, коли сім'ї зможуть отримати останки своїх близьких. Однак у ГУР їх здивували відповіддю.

"Зачекайте, ми сподіваємося на краще, і зараз ми не говоримо про найгірший сценарій", - наголосив один зі співробітників розвідки.

Падіння Іл-76 в Росії - що відомо

24 січня в Бєлгородській області Росії впав Іл-76. Росія стверджує, що на борту було 65 військовополонених, однак Україна поки не може це підтвердити.

Організація Об'єднаних Націй також не може встановити чи були на борту збитого у Бєлгородській області російського літака Іл-76 українські військовополонені.

26 січня, представник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що Росія не передавала Червоному Хресту інформацію про українських полонених щодо обміну 24 січня, який не відбувся.

Згодом у МКЧХ заявили, що якщо на борту Іл-76 були полонені, їхні тіла мають передати Україні.

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