У будинок у Краматорську, де жила дівчинка разом з мамою, 29 квітня влучила ракета окупантів.

У лікарні померла 16-річна дівчинка, що постраждала внаслідок удару окупантів по Краматорську 29 квітня.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook, а також підтвердило Управління освіти Краматорської міської ради, зазначивши, що цього літа дівчина мала святкувати свій 17-й день народження.

Йдеться про 16-річну Лізу Невару, в будинок якої у Краматорську 29 квітня влучила ракета окупантів. Дівчинку разом з мамою з важкими опіками доставили в лікарню в Дніпрі. З того часу лікарі боролися за її життя, але врятувати її не вдалося.

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Як повідомляє видання KramatorskPost, Ліза Невара - донька лікаря-отоларинголога Джона Невари. Рік тому сім'я евакуювалася на Черкащину, де Джон Невара очолив сільський фельдшерський пункт, але 8 березня цього року лікар раптово помер. Після цього мати з донькою повернулися до свого будинку у Краматорську.

Обстріли Краматорська

Російські окупанти постійно обстрілюють Краматорськ. Зокрема, за минулу добу, за даними Генштабу, ворог завдав 10 ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю.

29 квітня вночі внаслідок ракетного удару по Краматорську важкі опіки отримали жінка та дитина, пошкоджені три будинки, один з яких повністю зруйнований.

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