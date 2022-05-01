Весь тиждень по всій лінії фронту ворог продовжує варварські обстріли мирних територій.

Глава адміністрації Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив, що війська РФ знаходяться у 50 кілометрах від міста.

"Кривий Ріг разом з усією країною бореться і працює на перемогу. Ситуація в Кривому Розі та Криворізькому регіоні повністю контролюється ЗСУ та військовою адміністрацією. Лінія бойових зіткнень знаходиться в Херсонській області - це 50 км від міста. Протяжність лінії фронту становить понад 100 кілометрів", - повідомив він.

За його словами, сьогодні рашисти вели артилерійський вогонь по районах населених пунктів Осокорівки, Трудолюбівки, Князівки і Таврійського.

"Протягом тижня противник робив неодноразові спроби штурмових дій на нашому напрямку з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. Зокрема, в районах населених пунктів Іванівки та Заградівки. Всі атаки ворога були успішно відбиті нашими Збройними силами. Орки зазнали значних втрат як у живій силі, так і військовій техніці. У тому числі – БМП і танках", - повідомив Вілкул.

Наші війська не тільки обороняються, а й проводять успішні превентивні операції, щоб не давати ворогові організовувати наступи.

"З того, що можна розповідати - в районі Великої Олександрівки в Херсонській області був знищений склад з боєприпасами і велика кількість особового складу ворога, більше 70 осіб убитими. Були проведені і проводяться інші операції, але зі зрозумілих причин я не можу про них розповідати", - повідомив Вілкул.

Також весь тиждень по всій лінії фронту ворог продовжує варварські обстріли мирних територій.

"Вогонь ведеться з усіх видів озброєння - РСЗВ, мінометів і ствольної артилерії. Під удари потрапляли Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка, Мала Костромка і ряд інших населених пунктів. Деякі громади піддаються обстрілу до шести (!) раз за день. Орки просто проводять тактику випаленої землі і залякування жителів. Б'ють по житлових будинках, госпбудівлях, елеваторах, електростанціях та інших об'єктах інфраструктури, які до військових об'єктів взагалі не мають ніякого відношення. При цьому застосовуються заборонені у всьому світі касетні і фосфорні боєприпаси. Просто Варвари", - підкреслив Вілкул.

Також до Кривого Рогу продовжують прибувати біженці з прифронтових і тимчасово окупованих територій.

"Орки не дають організовувати "зелені коридори", фактично утримуючи людей у заручниках. Але люди вириваються всіма способами. В середньому на добу в Кривий Ріг приїжджає 1000 біженців, з них половина - з Херсонської області. Багато хто їде транзитом, але зараз в місті більше 50 000 біженців. Допомагаємо всім, в тому числі з розселенням в наших школах і садочках, а хто вимагає особливої допомоги – в Терцентрах. Також, щоб допомогти людям у цей воєнний час, ми зробили проїзд у громадському транспорті Кривого Рогу безкоштовним для всіх, у тому числі переселенців, військових, жителів Криворізького району", - зазначив він.

Вся інфраструктура міста працює стабільно. Працюють всі комунальні служби, всі соціальні виплати проводяться вчасно.

"У Кривому Розі сформований стратегічний запас продуктів і медикаментів. Поставлені завдання з формування запасів були виконані на 100%. Але мною прийнято рішення продовжити цю роботу і створювати додаткові резерви. Військова адміністрація міста продовжує надавати допомогу нашим військовим у забезпеченні - від форми, футболок, берців до автомобілів, квадрокоптерів, приладів нічного бачення. Так, всі військові частини Криворізького гарнізону-підрозділи ЗСУ, ТРО, Нацгвардія повністю забезпечені бронежилетами на 100%. Ми закупили, виготовили і надали військовим понад 10 000 бронежилетів. Робота триває", - підкреслив Вілкул.

Також постійно ведеться робота по зміцненню рубежів оборони міста і регіону. Будуються нові укріплення, удосконалюються раніше побудовані.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали шпигуна, який відправляв окупантам інформацію про ЗСУ.

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