Пріоритетною ціллю був ворожий літак А-50, зазначив спікер Повітряних сил.

Схоже, російський літак Іл-22 таки дотягнув до Анапи.

Так речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував у Facebook фото літака-ретранслятора Іл-22 армії РФ, про збиття якого повідомлялося сьогодні, 15 січня, офіційно. На фото літак дуже сильно пошкоджено.

"Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе!", - написав він. Ігнат пише, що літак горів, серед екіпажу є поранені. "Сподіваюсь, і 200-ті", - додав він.

Відео дня

При цьому Ігнат підкреслив, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був пріоритетною ціллю. "А-50 був і є пріоритетною ціллю для нас. І до сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу! Одразу дві "жирні" цілі за один раз!", - написав спікер. При цьому він додав, що пишається службою в Повітряних силах ЗСУ.

Серйозні втрати ворога на 15 січня 2024 року - зараз це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив вдячність Повітряним силам за чудово сплановану операцію, підтвердивши ліквідацію двох літаків РФ.

Зазначалося, що українські воїни знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління супротивника - борт Іл-22.

Командувач Повітряних сил ЗСУ - генерал-лейтенант Микола Олещук, зазначив в жартівливій формі, що нині Азовське море чисте, як ніколи, "готуємось до пляжного сезону на його узбережжі". А-50 було збито саме над Азовським морем.

Вас також можуть зацікавити новини: