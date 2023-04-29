Арвідас Анушаускас зазначив, що допомога спрямована на підтримку мобільності.

Влада Литви продовжує допомагати Україні боротися з російськими окупантами. Вільнюс передав Києву позашляховики та сухпайки для Збройних сил України.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, Україні передали шість Land Rover.

"Сьогодні вночі (в ніч на 29 квітня – УНІАН) Збройні сили Литви доставили в Україну ще шість позашляховиків Land Rover та продовольчі пайки для військових", - написав глава литовського оборонного відомства в Twitter.

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При цьому він вказав, що це потрібно для підтримки мобільності українських захисників.

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Литва допомагає Україні бортися з російськими окупантами з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Так, литовці допомогли зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар", а пізніше гроші на три морські безпілотники для України.

Крім того, Литва закупила 16 сучасних радарів, які "бачать" навіть кулі снайпера, а 14 березня в Каунас приїхали 14 українських військових на чотириденні курси, щоб навчитися користуватися цими радарами.

6 квітня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас після візиту в Україну оголосив про підготовку нового пакету військової допомоги на 41 мільйон євро.

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