Схожі листи приходили також громадянам Польщі.

Мешканцям Литви на пошту приходять фейкові листи від імені Міністерства оборони про вербування до тристоронньої Литовсько-Польсько-Української бригади ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького,

"Зловмисники використовують для поширення цієї інформації спеціально створений домен kariuomene [.com, вони розсилають листи, в яких вказують, що проходить призов громадян Литви в армію, а після служби їх відправлять воювати в Україну", - йдеться в повідомлення міністерство.

Відомство спростувало поширювану інформацію і закликало литовців бути пильними. У Міноборони підкреслили, що громадян Литви на службу в тристоронню литовсько-польсько-українську бригаду ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького не закликають, ця міжнародна бригада діє за окремим мандатом.

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За даними Міністерства, останнім часом дезінформацію про тристоронню литовсько-польсько-українську бригаду поширювали пропагандисти на російських порталах. Подібні фейкові листи також отримували жителі Польщі.

Російські фейки

Російська влада і пропагандисти наполегливо продовжують придумувати фейки про Україну. Так, Раніше в Росії зганьбилися, видавши новий фейк про Україну. Депутат Держдуми РФ Ірина Ярова заявила про нібито застосування "купюр, заражених азіатським туберкульозом" в Луганській області.

Крім того, країна-окупант намагається перешкоджати наданню Україні західної допомоги. Був запущений фейк про нібито перепродаж гуманітарної допомоги і амуніції для військових.

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