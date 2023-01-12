У соцмережах чоловік активно позував із випивкою та приміряв російський лакшері-стиль.

Пабліки Кургана (РФ) повідомили про те, що в Україні ліквідували 40-річного добровольця Тимура Черепанова.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, окупанта "мінуснули" ще 20 жовтня минулого року у місті Соледар Донецької області. У росіянина залишилася вдова та двоє дітей.

У соцмережах окупант підписувався псевдонімом "Макс Фрай". Це літературний псевдонім, який поєднує двох авторів – одеситів Світлану Мартинчик та Ігоря Степіна. Також "Макс Фрай" - головна дійова особа та оповідач у їх творах.

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Черепанов полюбляв демонструвати у соцмережах свою пристрасть до алкоголю, а також "лакшері"-життя. На одному з фото він пафосно позує "у білих соболях". Експерт пожартував щодо цього.

"Еволюція по-руZьки - "мачо-алкоголік-жмур"... Знайдені сторінки Черепанова малоінформативні, але фото, завантажені ним у різні роки, наочно відображають життєвий шлях росіянина - від "мачо в білих соболях" до пропитого алкоголіка, з фіналом безглуздої смерті на чужій землі в статусі окупанта", - зазначив експерт.

Втрати РФ в Україні: актуальні дані

Соледар, де ліквідували Черепанова, став епіцентром найжорстокіших боїв. Стало відомо, що українські бійці відправили до пекла понад 100 росіян під Соледаром.

Загальні втрати РФ з 24 лютого орієнтовно склали вже майже 114 тис. осіб. Минулої доби українські військові ліквідували ще понад 400 російських окупантів. Аналітики ISW також повідомили, що РФ не змогла захопити Соледар і зазнає поразок під Кремінною.

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