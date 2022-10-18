Йшлося про необхідність відвідування колонії в Оленівці, полонених на території як Росії, так і України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, про що говорив з омбудсменом Російської Федерації Тетяною Москальковою під час першої зустрічі, яка відбулася сьогодні під час обміну полоненими.

У Facebook він повідомив, що, зокрема, мова йшла про потребу активізувати репатріації військовополонених та звільнення цивільних заручників.

Лубінець зазначив, що під час перемовин обговорили необхідність відвідування колонії в Оленівці стороною України, Росії та, у разі потреби, за участі третьої сторони, напрацювання шляхів відвідування військовополонених, огляд місць їх утримання, як на території підконтрольній РФ, так і в Україні. Український омбудсмен зазначає, що йшлося про необхідність двосторонньої взаємодії у багатьох питаннях щодо цивільних осіб; надання змоги військовополоненим дзвонити до рідні; ретельні пошуки безвісти зниклих; об'єднання родин, коли діти та батьки опинилися на різних територіях; документів для біженців.

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"По завершенню зустрічі, домовилися направити офіційні листи для реалізації обговорених завдань, що передбачають захист прав людей. Маю надію, що реалізація обговорених пропозицій, стане вагомим кроком для допомоги нашим громадянам", - написав Лубінець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, з російського полону звільнили 108 українських жінок. Серед них 37 жінок, евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів та 85 - рядових та сержантів.

Обмін полоненими - що відомо

За інформацією заступника міністра оборони України Ганни Маляр, станом на початок жовтня проведено 24 обміни, з російського полону повернуто 808 осіб

11 жовтня з полону було звільнено 32 наших воїна.

13 жовтня з російського полону звільнено ще 20 наших воїнів: 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРО, один нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.

Серед них є ті, що росіянами утримувалися в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

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