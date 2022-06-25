Наразі окремі підрозділи спецпризначення РФ разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання з відпрацюванням дій на території України.

Армія Білорусі не зможе наступати на Україну без допомоги Росії, але Кремль тримає у резерві третину своїх батальйонних тактичних груп.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, наразі армія Білорусі має лише сім батальйонів, які на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України.

Так, за словами представника ГУР Вадима Скібіцького, зараз окремі підрозділи спецпризначення РФ разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання з відпрацюванням дій на територію України.

Тренування тривають по всій лінії кордону.

В інтерв'ю РБК-Україна він зазначив, що аналогічна програма тренувань спостерігалась протягом усіх попередніх спільних навчань армій Білорусі та РФ, саме тому головна загроза зараз полягає у діях диверсійно-розвідувальних груп.

Водночас формування ударного угруповання, з огляду на досвід березня-квітня, займе 3-4 тижні, з яких 2-3 знадобиться на повернення підрозділів армії РФ до Білорусі.

Крім того, можливість ведення наступальних бойових дій білоруськими збройними силами самостійно розглядається як вкрай малоймовірна.

"Загалом зараз чисельність білоруських підрозділів, які на ротаційній основі перебувають поблизу кордонів, складає 4-6 тисяч осіб. Також у країні перебуває 1,5 тисячі особового складу російських підрозділів - повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ", - додали у ГУР.

За словами Скібіцького, наступ з півночі залежить від того, наскільки противник досягне успіху на східному та південному напрямках.

"Особливо на сході - наскільки швидко він зможе виконати ті завдання, які ставить перед собою. А найближче завдання ворога - вихід на адміністративні кордони Луганської, а згодом - Донецької областей", - зазначив він.

Як писав УНІАН, 24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.

Українські розвідники допускають, що сьогоднішні удари по півночі України з території Білорусі були спробою Росії, зокрема, втягнути у бойові дії армію Лукашенка.

Як повідомляв УНІАН, Інституту ведення війни заявив, що малоймовірно, що диктатор Олександр Лукашенко вступить у війну проти України від імені РФ.

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